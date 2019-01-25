金門塔山電廠關懷獨老 清掃環境修繕電器足感心

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）台電金門塔山發電廠愛心志工今天到夏興社區為獨居老人修繕電器，終於點亮了94歲阿嬤家中浴室和門檐電燈。印尼外勞瓦蒂高興地說，「來這裡3年了，電燈終於亮了」。

塔山發電廠4年來每年歲未年初都會到塔山電廠和夏興電廠週遭社區關懷獨居長者。在塔山電廠廠長陳文寬帶領下，塔山電廠同心園地園長黃益椿與志工多人今天下午來到夏興社區，為長者剪髮、修容，還為他們清掃環境，並修繕電器。

陳文寬等人到94歲阿嬤家檢查電器時，外勞瓦蒂說，浴室裡的電燈時亮時不亮，門檐上的燈泡從來都不會亮。台電人員立刻拿著工具箱檢查，工安課長林隆華更爬上由兩張長板凳堆疊的高處更換電泡；不一會兒，門檐燈就亮了。

隨後，台電志工再到浴室裡檢查，換上燈管後，浴室也大放光明。瓦蒂開心極了。她說，來金門3年了，電燈終於亮了。陳文寬和黃益椿等人則是拿著掃帚拖把清理房間內外。

陳文寬注意到阿嬤家的開關盒已經破爛不堪，十分危險，他說，要盡快更換開關盒，免得老人家觸電。

夏興社區發展協會理事長陳招明說，夏興村正義里約有60多戶，65歲獨老大概有30多人，感謝台電4年多來每年都來這裡關懷老人家，讓社區很感恩。他還提到陳文寬曾徒手清理骯髒的垃圾堆，令村民十分感動。

塔山電廠邀請理髮師傅林壬華為長者修容並剪髮，讓老人家整理門面好過年。特別的是，塔山電廠志工在旁吹奏薩克斯風，老人家覺得十分享受。

陳文寬表示，金門位置偏遠，就業機會較少，不少年輕人離開家鄉到大都市就業，家中只留長輩獨自生活，以致使用電器的安全觀念較不足，也難以解決電器損壞的修繕問題，造成生活上諸多不便與安全威脅，因此特別安排電器簡易修繕，讓老人家安心過節。

陳文寬同時感謝電廠附近居民的包容，他說，塔山發電廠自104年起辦理離島獨居和清寒老人公益系列活動，讓有需要關懷的長者都能感受到社會溫暖，並盡到企業社會責任。

除了為長者打掃環境、修理電器，塔山電廠志工今天還陪伴長輩到賣場採購年貨。長者頻頻向電廠人員致謝。（編輯：陳俊碩）1080125

台電金門塔山電廠愛心志工25日邀請理髮師傅林壬華（左）為金湖鎮夏興社區長者修容剪髮，志工並在旁吹奏薩克斯風，讓老人家放鬆享受修容時光。中央社記者黃慧敏攝 108年1月25日

歲末年終，台電金門塔山電廠送暖，多名志工25日前往金湖鎮夏興社區關懷長者，協助清理環境並為他們修繕家中電器。中央社記者黃慧敏攝 108年1月25日