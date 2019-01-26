台中立委補選 盧秀燕幸運戰袍陪沈智慧掃街

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市長盧秀燕今天特別穿上市長選戰時的幸運戰袍，陪同國民黨候選人沈智慧車隊掃街，盧秀燕表示，沈智慧有經驗又熟知地方，可和她地方中央聯手，共同為地方服務。

台中市立委補選27日投票，今天是選前一天，沈智慧一早展開一整天車隊掃街，盧秀燕也穿上幸運戰袍，在中午時分上車陪同一起掃街，爭取選民支持。

行前，盧秀燕接受媒體訪問表示，沈智慧在北屯區有多年服務的經驗，而且長年深耕地方，一草一木相當了解，沈智慧到立法院後，除可立即上手外，還可以和她地方、中央聯手，爭取經費、建設為地方服務。

媒體問，民進黨籍候選人王義川為前台中市交通局長，這場選舉被喻為交通部長林佳龍和盧秀燕的延長賽。盧秀燕表示，市長選舉已經結束了，來參選的不是來報仇的，也不是打市長延長賽，最重要是真心誠意，願意為選民服務，為台中市耕耘跟建設。

王義川以棒球賽比喻選戰，喊出目前為九局下半滿壘，將揮出再見安打，逆轉勝，沈智慧回應，「選民會做有智慧的選擇」。（編輯：吳佳穎）1080126