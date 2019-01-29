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是否成立基金會 柯文哲：想3秒就忘掉

最新更新：2019/01/29 10:19

（中央社記者梁珮綺台北29日電）媒體報導，台北市長柯文哲3月訪美後將成立基金會，為組黨做準備；柯文哲今天說，「想一想，想3秒就忘掉了」，表示有需要才做，若不需要，也沒理由成立。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪，做上述表示。

自由時報報導，柯文哲私下已開始運作籌組國政智囊團，3月訪美也安排參訪智庫，接著成立基金會，為進一步組黨做準備。

不過，柯文哲今天說，他從未說過要成立基金會，不解為何有類似傳言；但他也坦言，曾想過籌組，只是「想一想，想3秒就忘掉了」。

他反問記者，「設基金會要幹什麼？」表示有需要才做，若不需要，也沒理由成立。

另外，美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目「關鍵時刻」指出，關於2020總統大選的最新民調顯示，柯文哲在台北市的支持度從上個月的31.8%下滑至16.9%，總統蔡英文則從15.6%上升至20%，分析台北市民對柯文哲選總統的態度非常保留。

柯文哲僅回應，「我又沒說要選，每天都在問我這很奇怪的題目」；有媒體追問，白綠有無重啟合作可能，柯文哲說，同一黨不見得100件事情都合作，沒有百分之百，如果把人民福祉擺在最前面，可合作就合作，沒有爭議。

他重申，只要對人民有好處，不同個人、不同政黨，甚至是兩岸關係，可看議題合作，他的態度都相同。（編輯：吳佳穎）1080129

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