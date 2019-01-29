春節求姻緣求財 高市府推薦月老廟及發財廟

（中央社記者王淑芬高雄29日電）農曆春節何處去，高雄市政府彙整姻緣、發財寶典，推薦了10座廟宇及特色教會，其中有5座廟宇供奉月老星君，還有錢母發財廟，歡迎民眾領略高雄宗廟之美。

受經濟因素影響，時下不少年輕人不婚，即使政府祭出補助及鼓勵方案仍難見效；高市府民政局配合新年走春推出以「愛情」和「發財」為主題，精選10座廟宇及特色教會，鼓勵民眾春節到高雄走春，還可按圖索驥走訪特色廟宇，求得好姻緣。

民政局長曹桓榮介紹旗津天后宮配祀金虎爺，向來以「換虎爺」的錢水求財聞名，林園區東林福德廟也可求發財金。

至於配祀月老星君的廟宇有萬興宮、岡山壽天宮、高雄市霞海城隍廟、高雄關帝廟、雙慈亭等。

特色教會有基督教長老教會鹽埕教會、天主教聖母玫瑰堂教堂及旗後教會。值得一提的是旗後教會是台灣第一間基督教長老教堂，重建後添加了仿哥德式尖頂建築，成為拍照熱門景點；玫瑰教堂是台灣第一座天主教堂，一直以來都是高雄市的熱門景點。

配合走春廟宇及教會行程，市府也介紹周邊特色小吃美食，旗山天后宮旁的臭豆腐、香蕉蛋捲、岡山羊肉特餐、林園意麵、鹽埕阿婆冰等。（編輯：陳俊碩）1080129