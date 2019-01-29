嘉義民雄發現棄置死雞 縣府消毒追查飼主

嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖大排29日發現52隻遭棄置的死雞，嘉義縣家畜疾病防治所獲報派員移除並採樣送驗，同時加強鄰近養禽場消毒，並協請警方追查丟棄雞屍的飼主。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年1月29日

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖大排今天發現52隻遭棄置的死雞，立即派員移除並採樣送驗，同時加強鄰近養禽場消毒，以及協請警方追查丟棄雞屍的飼主。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如指出，上午接獲民眾通報民雄東勢湖大排遭棄置雞隻屍體，已派員移除，並採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，同時安排禽屍拾獲地點周圍養禽場疫情訪視及消毒。

林珮如表示，若追查到丟棄動物屍體的飼主，將依動物傳染病防治條例規定重懲，若因此導致疫情蔓延或散播者，處3年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金。

另外，飼主任意棄置斃死禽畜，可依廢棄物清理法，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，情節重大者，將移送地檢署嚴懲，最重可處5年以下有期徒刑、併科罰金1500萬元。

嘉義縣家畜所籲請養禽業者，面對禽流感疫情切勿掉以輕心，務必自主落實各項防疫工作，若發現飼養禽隻有發生異狀，請儘速通報防疫機關處置，未主動通報疫情者，撲殺不予補償並依動物傳染病防治條例裁罰。（編輯：陳俊碩）1080129