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中石化損害賠償年前發放 第一批原告入袋

最新更新：2019/01/29 16:46

（中央社記者張榮祥台南29日電）中石化台南市安順廠區戴奧辛污染損害賠償，最高法院判決定讞；台南市政府環保局今天表示，中石化第一筆賠償金已發放，122位原告獲賠新台幣1億5846萬5860元。

中石化所屬前台鹼台南安順廠區戴奧辛污染案，最高法院判處中石化須賠償1.8億元，原告376人中，122人在農曆春節前獲賠，賠償金入袋，但仍有254人因繼承權爭議尚待釐清。

台南市環保局人員指出，基於最高法院對損害賠償金判決定讞，市府日前召開協調會後，中石化董事會確認通過賠償金，對有存摺且資料完備的111位原告在1月25日發放賠償金；無存摺的11位原告，改以支票方式發放。

台南市政府環保局長林淵淙今天下午主持中石化(台鹼)安順廠土壤污染整治計畫推動小組第51次現場查核會議開始前，代表市府見證中石化代表將11人支票轉交里長代發。

林淵淙表示，中石化過去污染造成傷害是事實，市府協助受害居民儘速領取賠償金，未來仍會協助雙方繼續發放繼承部分賠償金，期望4月18日前完成發放。環保局也將持續監督整治，避免二次污染。

台南市副市長王時思1月18日代表市長黃偉哲邀集當地受災居民代表的顯宮、鹿耳及四草等3里長及中石化公司代表，共同召開損害賠償協調會，達成農曆春節前發放賠償金的共識。(編輯: 孫承武)1080129

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