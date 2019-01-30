翁震炘保證赴市議會備詢 專業處理北農事務

農曆春節將至，台北市長柯文哲（右）30日清晨前往第一果菜批發市場視察，並向攤商拜早年，北農總經理翁震炘（左）陪同。中央社記者吳翊寧攝 108年1月30日

（中央社記者梁珮綺台北30日電）北農總經理翁震炘今天陪同台北市長柯文哲訪視第一果菜市場，兩人首度「同框」；他保證自己會赴市議會備詢，平常心面對，不擔心北農淪政治角力場，一切回歸專業。

年關將近，台北農產運銷公司總經理翁震炘昨晚10時陪同行政院農業委員會主委陳吉仲巡視第一果菜市場春節蔬果供銷調配情形，今天清晨5時再陪柯文哲向攤商致意，也是首度與柯文哲「同框」。

柯文哲接受媒體訪問時表示，翁震炘上任前，兩人完全沒見過面，但從學經歷上看來，翁震炘是專業人士，不用懷疑。

翁震炘接受媒體訪問時表示，柯文哲到果菜市場表達關心，他剛上任，加上春節即將到來，因此要加強作業，讓市場蔬果拍賣平順、價格平穩，充分供應需求。

他也說，今年休市時間錯開，不會重蹈去年覆轍。

由於前總經理吳音寧拒絕赴市議會備詢，引起部分市議員不滿，北市府更通過相關條例，要強制吳音寧備詢，因此，柯文哲要求新任總經理必須願意赴市議會備詢。柯文哲說，他對總經理人選的要求，一個是專業，另外一個是願意赴市議會備詢，「農委會事先都有同意」；翁震炘也掛保證，表示自己絕對會赴市議會備詢，該去就去，平常心面對。

有媒體詢問是否擔心北農淪為政治角力場，翁震炘說，「不會啦」，強調回歸專業。（編輯：管中維）1080130

農曆春節將至，台北市長柯文哲（前右2）30日清晨前往第一果菜批發市場視察，並向攤商拜早年。中央社記者吳翊寧攝 108年1月30日

農曆春節將至，台北市長柯文哲（前右2）30日清晨前往萬大魚類批發市場視察，並觀看現場作業情形。中央社記者吳翊寧攝 108年1月30日