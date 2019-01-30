環團警告老舊核電緊鄰斷層 核三延役萬萬不可

（中央社記者王揚宇台北30日電）綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰今天指出，對於去年「以核養綠」等公投結果，經濟部預計本周公布能源政策檢討，要求經濟部不該提出核三廠延役計畫，如期除役才是理性選擇。

來自屏東的民進黨不分區立委周春米則說，公投結果不代表核三廠就要延役，反而要更謹慎完整、全盤考量核三廠除役、延役等相關安全問題。

去年九合一選舉通過「以核養綠」公投案，經濟部依公投結果著手檢討能源政策，新版本規劃在1月底公布。

全國廢核行動平台今天舉辦「老舊核電緊鄰斷層，核三萬萬不可延役」記者會；洪申翰表示，嚴正要求經濟部不該提出核三廠甚至核二廠的延役計畫。

洪申翰說，非核家園政策絕對不是基於意識形態或政黨的「神主牌」，基於風險管理與世代倫理，老舊核電「如期除役」才是真正的理性選擇；同時，極端擁核人士與部分媒體，不該輕忽客觀安全風險的事證。

地球公民基金會主任李翰林指出，核一、核二、核三廠鄰近斷層，恆春斷層更是直接經過核三廠內，核三廠不該延役，否則只會把台灣南部暴露在更大的風險中。

周春米指出，公投結果不代表非核政策改變，不代表核三廠可以延役，恆春斷層經過核三廠，距離核電廠運作核心的核島區僅1公里，大家不能再漠視，而供電安全充分、核電廠安全除役，是台灣民眾永遠不能拋棄的目標。

代表屏東縣長潘孟安出席記者會的機要秘書溫炳原說，「公投過關，反對核三廠延役的政策不會轉彎」，為了全國各地的用電利益，讓屏東縣民，特別是恆春居民提心吊膽生活了40年，大家也不要再用回饋金這個東西來污衊屏東人。

溫炳原強調，核三廠除役才是議題，也希望除役工作相關的資訊要透明，並將地方需求納入。（編輯：趙蔚蘭）1080130