送不出去的感謝狀 無名氏續捐新北2千萬助弱勢

每年捐贈善款給新北市府的「無名氏」，今年依舊繼續發揮愛心捐新台幣2000萬元，市府除製作送不出去的感謝狀，也將善款納入公益大平台運用。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月30日

（中央社記者黃旭昇新北30日電）每年捐贈善款給新北市府的「無名氏」，今年依舊繼續發揮愛心捐2000萬元，市府除製作送不出去的感謝狀，也將善款納入公益大平台運用，持續執行幸福保衛站和敬老眼鏡等方案。

新北市社會救濟會報專戶23日匯入一筆新台幣2000萬元善款，是由無名氏透過兆豐銀行東內湖分行的支票捐出。

市長侯友宜今天在市政會議宣布這項好消息，同時，也宣讀無名氏的捐款聲明表示，「無名氏」除了要當前市長朱立倫的好朋友，也要當侯友宜的好朋友，期盼善舉能夠一棒接一棒的傳承下去。

市府表示，這一名中小企業家「無名氏」，9年來累計捐款高達新台幣1億7000萬元，協助市府推動各項福利方案，嘉惠超過45萬名老人、婦女、兒少、新住民或身心障礙者等弱勢民眾及家庭。

社會局收到無名氏的捐款支票後，依照程序存入救濟會報專戶，也開立收據與製作感謝狀，不過，侯友宜今天在市政會議中，也無法將感謝狀親自送給捐款人。捐款收據因不具名，也無法作為企業抵稅捐款。

無名氏並以電腦打字輸出，公布其捐款動機表示，「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友，新的一年，個人深深期盼新北市的善舉能夠一棒接一棒的傳承下去。」

侯友宜今天引用無名氏曾說過的話，「關懷弱勢是一場愛心接力的馬拉松」，他說，相信社會還有許多的熱心民眾或企業家，都與無名氏一樣擁有關懷與回饋社會的心。

市府社會局表示，將運用捐款執行高風險家庭學用品就學支持計畫，及「佈老時間銀行」高齡照顧存本專案。

另外，幸福保衛站照顧弱勢兒童餐點計畫、文化局幸福閱讀陪讀相伴計畫、職業達人公益關懷弱勢族群計畫、偏區醫療移動診間、行動顧齒、敬老眼鏡專案等，都將持續進行，這也是無名氏在捐款說明中，肯定市府的作為。（編輯：李錫璋）1080130