北北基計程車春節加成 新式計費表照表收費

新北市政府交通局30日公布，計程車春節加成收費自2月1日起至10日，與台北市及基隆市同步實施，並以新式計費表照表收費，使用舊表者不得向乘客超收費用。（交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年1月30日

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市府交通局今天表示，計程車春節加成收費自2月1日起至10日，與北市及基隆市同步實施。應以新式計費表照表收費，舊表者不得向乘客超收費用。乘客被坑可撥打1999專線申訴。

市府交通局長鍾鳴時今天表示，若市民搭乘計程車遇有超收車資或其他違規情形，可記下車號、時間及地點等資訊，撥打1999市政服務專線申訴。

交通局說，若計程車駕駛未依跳表金額收費，或不具有效執業資格等違規，經查證屬實將依公路法裁處新台幣9000元至9萬元罰鍰。

交通局說，新表內建功能可將春節加成20元、夜間加成、國道通行費直接計入跳表金額，駕駛應該依跳表金額向乘客收取車資；未使用新表功能或共同營業區內少數仍使用舊表的計程車，不得額外向乘客收取春節加成費用。

至於新北市瑞芳及烏來地區固定路線，則依公告的春節運價收費。交通局與警察局將不定期聯合稽查。（編輯：李錫璋）1080130