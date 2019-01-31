石虎路殺苗栗縣單月5隻 友善公路速打造

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣石虎路殺事件頻傳，不分省、鄉、縣道，單是今年一月就已發生5起石虎路殺，將與公路總局共同加速打造友善動物公路系統。

苗栗縣政府農業處今天表示，30日邀請行政院農委會特有生物研究保育中心、交通部公路總局第二區養護工程處以及縣府委託辦理石虎大尺度路殺熱點分析研究團隊，共同前往縣內路殺熱點的省道現勘，不料，特生中心人員趕往集合地點途中，又發現一隻遭路殺石虎屍體，是今年縣內路殺石虎第5起。

農業處指出，特生中心人員於省道台6線後龍通往苗栗市路段，發現的這隻死亡石虎，經獸醫師檢查為3歲齡、體重3.5公斤的雄性個體，從外觀初步判斷，應該是遭到車輛碰撞致死。

農業處表示，根據民國100年以來委託研究調查資料統計，苗栗縣境內至今共有56筆石虎路殺案件，其中29筆發生在台3線、台6線、台13甲線、台61線等省道以及國道1號與國道3號道路，佔所有路殺案例50%以上。

苗栗縣政府希望地方與中央單位密切合作，針對縣內高路殺率道路加速改善，全面打造友善動物公路系統；交通部公路總局第二區養護工程處指出，今年已經擬定台13甲線和台61線省道改善計畫，根據縣府過去在台13甲線下方排水箱涵架設紅外線自動相機記錄到石虎、食蟹獴等小型食肉目野生動物會頻繁穿越利用，評估只要簡單改善箱涵積水問題，動物利用頻度會更高。

農業處指出，會勘建議在省道台13甲線隧道出口架設隔離網外，並應針對道路範圍內既有地下排水箱涵改造，讓石虎可以更安全地穿越不同棲地；至於林務局補助之苗29線鄉道友善環境動物通道工程將於2月初完工，今年將繼續辦理苗29鄉道第二期及140縣道友善動物通道工程。（編輯：方沛清）1080131