春節動靜皆宜 莒光樓看電影柳營高空探索

春節連假即將展開，金門縣政府觀光處31日表示，大年初一到初五將有多部強檔電影在莒光樓播放，包含經典賀歲喜劇「花甲大人轉男孩」等，歡迎民眾前來欣賞電影、歡度假期。中央社記者黃慧敏攝 108年1月31日

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣政府觀光處今天表示，為了讓回家過年的鄉親和來旅遊的遊客有個動靜皆宜的假期，蒐集強檔電影在莒光樓內播放，同時邀請民眾到柳營軍事園區體驗高空探索，挑戰自我。

金門的地標莒光樓外觀雄偉、氣宇非凡，是金門戰地精神的象徵，每年吸引約50萬旅遊人次朝聖，是觀光客遊金門必訪的打卡熱點，也是金門最具代表性的觀光旅遊景點。

觀光處說，為了歡迎回家過年的鄉親以及來金門旅遊的遊客，特別蒐集15部強檔電影，取得公播版權安排自初一到初五在莒光樓內播放，有經典賀歲喜劇「花甲大人轉男孩」、老少咸宜的「瘋狂亞洲富豪」和「看見天堂」、叫好叫座的「痞子遇到愛」、「蜘蛛人：返校日」、「怪物遊戲2：妖獸讚」，以及刺激的「巨齒鯊」和「極地之王」等眾多熱門影片。

此外，由於今年春節假期適逢暖冬，觀光處歡迎鄉親及旅客多出門走春踏青，走訪獅山砲陣地、總兵署、金城民防坑道、柳營軍事體驗園區等各景點。

其中，柳營園區前身是軍方工兵訓練基地，金門縣政府接管後規畫以軍事戰鬥體驗營結合推展戰地觀光，設有軍事體驗設施區、高空探索設施體驗區及低空探索設施體驗區3區。

值得一提的是，柳營軍事體驗園區自今年起推出高空探索體驗設施優惠，原價每人新台幣250元，優惠2人同行1人免費，相當於買一送一，縣府歡迎大家揪團前往，在新的年度來一場自我挑戰。

觀光處同時提醒，以上景點除夕（2月4日）當天休息清整外，自初一（2月5日）開始正常開放。洽詢電話：莒光樓082-325632、柳營軍事體驗園區082-335059。（編輯：黃世雅）1080131

金門縣政府觀光處31日表示，今年春節假期預估將會是個天氣晴朗適合出遊的假期，歡迎鄉親及旅客多出門走春踏青，可走訪莒光樓（圖）等各大景點。中央社記者黃慧敏攝 108年1月31日