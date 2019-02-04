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桃園八德社區缺水年難過 水公司：願助查明問題

最新更新：2019/02/04 01:36
農曆春節前的好天氣，民眾大掃除用水量增加，桃園市八德區就有民眾抱怨家中無水可用，水公司調查發現自來水管線及水壓都正常，懷疑是社區內部管線出狀況。中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月4日
農曆春節前的好天氣，民眾大掃除用水量增加，桃園市八德區就有民眾抱怨家中無水可用，水公司調查發現自來水管線及水壓都正常，懷疑是社區內部管線出狀況。中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）農曆春節前的好天氣，民眾大掃除用水量增加，桃園市八德區就有民眾抱怨家中無水可用，不知如何祭祖做年菜，自來水公司調查發現水壓、管線都正常，懷疑是社區內部管線出狀況。

桃園市八德區一處社區居民透過市議員向水公司反應，2日晚間家中突然無水可用，隔天上午檢查家中水塔馬達發現並未故障，懷疑是自來水管線的問題，擔心今天的除夕夜無法祭祖、做年菜，也抱怨自來水公司讓缺水用戶難過年。

自來水公司第二區管理處桃園服務所主任吳文忠表示，同仁查到昨天深夜發現，這處社區自來水共用一總表，水公司在檢查後確定自來水公司管線及水壓都沒問題，懷疑是總表後的社區內管出狀況，水公司雖願協助找出問題，但內線改善需透過社區管理委員會協助，建議民眾先向管委會反應，方便找出問題。

自來水公司第二區管理處副處長葉雲亮表示，民眾在農曆年節用水激增，可能會造成管線末端用戶水壓較弱，但民眾只要反映，水公司都會立即派員檢測並調整供水水壓，以確保民眾在農曆年節期間用水無虞。（編輯：陳彥鈞）1080204

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