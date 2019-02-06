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初二查某囝日 澎湖社區娘家宴大團圓

最新更新：2019/02/06 16:21
大年初二回娘家，澎湖地區6日有馬公重光、湖西紅羅等多個社區村里舉辦有「牽手回娘家、鄉親團圓圍爐」活動，成為查某囝日回娘家另類團圓聚會。中央社 108年2月6日
大年初二回娘家，澎湖地區6日有馬公重光、湖西紅羅等多個社區村里舉辦有「牽手回娘家、鄉親團圓圍爐」活動，成為查某囝日回娘家另類團圓聚會。中央社 108年2月6日

（中央社澎湖縣6日電）大年初二回娘家，澎湖地區今天有馬公重光、湖西紅羅等多個社區村里舉辦有「牽手回娘家、鄉親團圓圍爐」活動，成為查某囝日回娘家另類團圓聚會。

澎湖今天包括馬公市重光、烏崁、案山、湖西鄉紅羅和白沙鄉赤崁等5個社區在村莊的威靈殿、靖海宮、北極殿、真武殿等廟埕廣場和社區活動中心舉辦「新春團圓」、「牽手回娘家、鄉親大團圓」餐敘，各安排超過100餘桌的回娘家餐會，現場並穿插歌唱聯誼摸彩等，鄉親藉由回娘家宴，相互聯誼敘舊。

大年初二「查某囝日」今天舉辦「牽手回娘家、鄉親團圓圍爐」，各社區合計近600桌，明天還有馬公風櫃、湖西西溪與果葉等社區及同鄉會等舉辦新春團圓活動。

自北京嫁來澎湖10年的田佳麗，趕在年前返澎，就是要參加娘家宴，今年第9年參加，她說，娘家宴有過年喜氣的氛圍，除了鄉親好友敘舊，活動也格外親民，藉此團結鄉親凝聚力，讓社區更和諧。

澎湖初二回娘家的「娘家宴」，澎湖白沙赤崁社區最早開辦，今年第19年，其中白沙赤崁捕丁香魚的鄭姓、凃姓與宋姓等船主家族，已連續參加19年，部分社區也都跟進，馬公重光里也已舉辦13年，不少出嫁的女兒、女婿攜家帶眷返澎過年，參與最有人情味的「娘家宴」。

澎湖縣馬公市長葉竹林、議員張再加、陳慧玲等人都趕場參加，除分送餐會鄉親福袋和摸彩品外，還加碼贈送紅包，讓參加娘家宴的鄉親樂開懷。

初二娘家宴的聯誼餐會，每桌大約在新台幣4000元，每戶負擔1000或2000元，其餘由社區或由資源回收等補助，有不少家族直接訂了好幾桌，另外社區理事會則提供飲料和摸彩品等。（編輯：陳俊碩）1080206

大年初二回娘家，澎湖6日包括有馬公市重光、烏崁、案山、湖西鄉紅羅和白沙鄉赤崁等5個社區舉辦「牽手回娘家、鄉親大團圓」餐敘，鄉親藉由娘家宴，相互聯誼敘舊。中央社 108年2月6日
大年初二回娘家，澎湖6日包括有馬公市重光、烏崁、案山、湖西鄉紅羅和白沙鄉赤崁等5個社區舉辦「牽手回娘家、鄉親大團圓」餐敘，鄉親藉由娘家宴，相互聯誼敘舊。中央社 108年2月6日
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