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侯友宜視察九份交通 籲利用大眾運輸

最新更新：2019/02/06 19:16
黃金博物館與日星鑄字行合作推出「福春DIY」活動，新北市長侯友宜（右）6日在煉金廣場體驗凸版印刷春聯活動。（市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月6日
黃金博物館與日星鑄字行合作推出「福春DIY」活動，新北市長侯友宜（右）6日在煉金廣場體驗凸版印刷春聯活動。（市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市長侯友宜今天視察台鐵瑞芳車站旅客疏運情況，慰問排班計程車司機辛勞，前往九份老街瞭解停車場營運狀況，體驗黃金博物館凸版印刷。他歡迎民眾到九份、黃金博物館走春。

因應大年初二回娘家車潮，及走春人潮的交通壅塞，侯友宜今天前往瑞芳地區關心交通順暢度及旅客疏運情形。

市府新聞局表示，因為水湳洞、九份及金瓜石是著名的國際觀光景點，春節期間吸引台灣中南部及日本、韓國的觀光客，侯友宜希望大家搭乘大眾運輸工具，都能開心出遊、平安回家。

日前九份地區發生停車場費用標示不清，引發消費糾紛，造成遊客觀感不佳。侯友宜今天視察時，要求私人停車場業者應清楚明訂合理的停車收費標準，不應在假日哄抬價格。

稍早，侯友宜至瑞芳火車站前的計程車招呼站，慰問排班計程車司機的辛勞。火車站與九份、黃金博物館觀光區的遊客爭相與侯友宜合照，他也來者不拒。

黃金博物館與日星鑄字行合作推出「福春DIY」活動，在煉金廣場備有年節特色的凸版印刷材料，體驗凸版印刷春聯活動時，侯友宜發送福袋，吸引民眾排隊索取。他邀請市民利用春節假期，前往新北博物館走春。

黃金博物館表示，今年適逢金豬年，館內特別推出「金豬滾滾」春節系列藝文體驗活動，更特別推出限量「典藏礦山」豬肉乾禮盒。走春摸金磚，好運財運通通來。（編輯：李亨山）1080206

新北市長侯友宜（右2）6日在黃金博物館發送福袋，吸引民眾排隊索取。他邀請市民利用春節假期，前往新北各博物館走春。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月6日
新北市長侯友宜（右2）6日在黃金博物館發送福袋，吸引民眾排隊索取。他邀請市民利用春節假期，前往新北各博物館走春。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月6日
新北市長侯友宜（左2）6日前往黃金博物館走春，與踏青民眾攜手同行。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月6日
新北市長侯友宜（左2）6日前往黃金博物館走春，與踏青民眾攜手同行。（黃金博物館提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月6日
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