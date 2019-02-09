過年湧遊客 台南續推觀光工廠嘉年華

台南市各觀光工廠在春節假期推出不同類型主題體驗，初估吸引的人潮平均比平常假日多出30%。圖為奇美食品幸福工廠的遊客體驗活動。（台南市經濟發展局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年2月9日

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市擁有23家觀光工廠，數量居各縣市之冠，業者在春節假期推出不同類型主題體驗，初估吸引的人潮平均比平常假日多出30%，市府規劃再推出觀光工廠嘉年華活動來延續買氣。

台南市政府經濟發展局代理局長蕭富仁今天受訪表示，台南市擁有全國最多的23家觀光工廠，可概分為「快意嚐美食」、「樂活愛保健」、「玩味賞創意」、「家居品時尚」四大產業主題。

蕭富仁表示，各家觀光工廠在春節假期推出各式DIY體驗活動及優惠活動，初估吸引的人潮平均比平常假日多出30%，營業額比去年同期成長超過20%。其中奇美食品幸福工廠人潮，更比平常假日多出50%。

他說，為了延續春節檔期的熱潮及買氣，經發局今年還將舉辦觀光工廠嘉年華系列活動；推出「繞市集」、「遊工廠」、「玩體驗」等主題，並不定期推出特色市集，搭配抽獎等優惠。

蕭富仁指出，市府結合觀光工廠周邊市場、商圈及特色景點，推出8條旅遊路線。遊客除可輕鬆體驗南市觀光工廠魅力外，還可到鄰近商圈逛逛、品嚐台南在地小吃美食，飽覽多元旅遊風情。（編輯：翁翠萍）1080209