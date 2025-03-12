台南助產業三合一海外拓銷 113年3場接單逾5千萬

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）南市府協助整合台南在地特色產業及中小企業拓展國際市場，去年在印尼、日本、德國辦3場海外拓銷，接單總額逾新台幣5000萬，預定今年再到日本、越南、美國等地辦理。

台南市政府經濟發展局代理局長蕭富仁今天出席台南產業海外拓銷記者會致詞表示，在全球供應鏈快速變化情況下，市府推動產業採共同參展、潛在買家商機媒合會、潛在合作企業參訪的三合一方式，辦理海外拓銷推廣活動。

蕭富仁指出，透過大型展覽展示、推廣優質產品，並邀請合適國外買家與台南在地企業商洽媒合，促成國外與國內企業合作機會，增加海外拓銷訂單，推廣優良產品外銷全球。

他說，去年前往印尼、日本、德國舉辦3場海外拓銷活動，現場接單總額超過5000萬元，統計接洽中潛在商機近10億元。

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蕭富仁表示，今年規劃選定流行時尚、塑橡膠、運動用品產業，預定於7月、9月及11月分別前往日本（東京國際禮品及家居品展）、越南（胡志明市國際塑橡膠工業展），及美國（聖地牙哥體育用品及健身器材展）進行三合一方式海外經貿拓展。

他說，每場預計邀集6至10家台南市企業參與，計畫先辦理說明會介紹拓展詳細內容，邀請在地企業踴躍參與，說明會預定21日下午於經濟部南台灣創新園區登場。（編輯：陳仁華）1140312