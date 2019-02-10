這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
會看病還會修水電 阿里山居民健康靠他們守護
生活

會看病還會修水電 阿里山居民健康靠他們守護

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

專題／自殺防治中心成員流動率高 救不回個案易陷低潮
生活

專題／自殺防治中心成員流動率高 救不回個案易陷低潮

遭八卦報挾私密照要脅 貝佐斯發文揭媒體恩怨
國際

遭八卦報挾私密照要脅 貝佐斯發文揭媒體恩怨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

李進勇正直辦公室揭牌 宣布不再參與選舉

最新更新：2019/02/10 14:35

（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）前雲林縣長李進勇成立的正直辦公室今天正式揭牌，他除了慎重宣布不再參與任何公職人員選舉外，並結合前縣府團隊、民代繼續提供服務，一起守護2020年的總統大選。

李進勇正直辦公室今天熱鬧開張，雲林縣議會議長沈宗隆、虎尾鎮長丁學忠等鄉鎮長，以及縣議員顏旭懋等各級民代與支持者共襄盛舉。

李進勇說，雖然卸下縣長職務，但感念鄉親長久來支持和信任，售後服務要繼續做下去，正直辦公室將以過去累積的豐富執政經驗，搭配社會各領域的人才，未來將對公共議題提出看法，提供參考，同時也希望為2020年總統大選組織基層力量，延續本土政權，守護台灣價值。

李進勇表示，從政28年以來，至今告一段落，一路受到鄉親的鼓勵與鞭策，自己感念在心，因此慎重宣布，正直辦公室全面服務，個人不再參與任何公職人員選舉，成立辦公室最主要目的是要繼續與鄉親好好的交朋友。

李進勇指出，辦公室由前副縣長丁彥哲任副主委、前工策會總幹事黃財福為召集人、執行長兼發言人吳爾夫，顏旭懋等人任諮詢委員和顧問，提供社會保險、社會福利、法律扶助、縣政等各項服務，也會關懷弱勢、關心公共議題。（編輯：陳清芳）1080210

地機族