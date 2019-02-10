李進勇正直辦公室揭牌 宣布不再參與選舉

（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）前雲林縣長李進勇成立的正直辦公室今天正式揭牌，他除了慎重宣布不再參與任何公職人員選舉外，並結合前縣府團隊、民代繼續提供服務，一起守護2020年的總統大選。

李進勇正直辦公室今天熱鬧開張，雲林縣議會議長沈宗隆、虎尾鎮長丁學忠等鄉鎮長，以及縣議員顏旭懋等各級民代與支持者共襄盛舉。

李進勇說，雖然卸下縣長職務，但感念鄉親長久來支持和信任，售後服務要繼續做下去，正直辦公室將以過去累積的豐富執政經驗，搭配社會各領域的人才，未來將對公共議題提出看法，提供參考，同時也希望為2020年總統大選組織基層力量，延續本土政權，守護台灣價值。

李進勇表示，從政28年以來，至今告一段落，一路受到鄉親的鼓勵與鞭策，自己感念在心，因此慎重宣布，正直辦公室全面服務，個人不再參與任何公職人員選舉，成立辦公室最主要目的是要繼續與鄉親好好的交朋友。

李進勇指出，辦公室由前副縣長丁彥哲任副主委、前工策會總幹事黃財福為召集人、執行長兼發言人吳爾夫，顏旭懋等人任諮詢委員和顧問，提供社會保險、社會福利、法律扶助、縣政等各項服務，也會關懷弱勢、關心公共議題。（編輯：陳清芳）1080210