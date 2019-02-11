水泥開放式裝卸導致空污 台中環保局開罰

（中央社記者蘇木春台中11日電）媒體報導台中港內業者露天裝卸進口水泥，讓台中市長期存在空氣污染黑洞，台中市政府環境保護局今天表示，已多次查獲並依法開罰；台中港務分公司說，將輔導業者改善。

蘋果日報報導「台中空污黑洞」指台中港內負責裝卸進口水泥的業者無視水泥屬粉狀物、易飄散並具強鹼性，竟以成本低廉的「開放式」裝卸法卸貨，而非正統的封閉式裝卸法。

環保局副局長陳宏益受訪表示，環保局去年已將台中港區內碼頭裝卸區域列空污專案稽查熱點，派員稽查水泥裝卸作業，查獲多家業者沒有有效的空污防制設備，已依法告發裁罰新台幣70萬元。

陳宏益說，今年度仍持續加強查緝，1月查獲水泥裝卸作業使用抓斗裝卸水泥熟料，致產生明顯粒狀物逸散於空氣中，違反空污防制法，將依法處10萬元以上500萬元以下罰鍰，並函文相關單位加強輔導改善，後續將持續稽查。

台灣港務股份有限公司台中港務分公司棧埠事業處長謝志男表示，港務公司民國106年起集中管理煤炭、砂石與銅土等逸散性貨物，裝卸作業採「不落地、不揚塵、密閉式」，其他如水泥熟料、爐石與石灰石等逸散性貨物則於108年起全面實施。

謝志男說，目前已輔導港區業者完成2部自動化密閉式環保裝卸機具，預計108年6月底將再建置2部，屆時有4部自動化密閉式裝卸機具參與作業，水泥熟料、爐石將不用傳統方式作業，可大幅減低揚塵逸散。

他說，另針對不同的逸散性貨類，要求裝卸業者改良密閉抓斗及漏斗作業，增加灑掃、遮蔽與阻隔等防制措施，加強巡查管理，如果發現裝卸逸散情事，立即要求改善，未依規定改善就拍照檢送相關資料移請交通部航港局裁處。（編輯：李明宗）1080211