老婦拖菜籃車過平交道 遮斷器突降下暖警伸援

基隆一名80歲老婦日前拖著菜籃車穿越平交道，走到一半遮斷器突然降下，鐵路警察局台北分局七堵所長謝永明見狀立刻上前攙扶，協助老婦通過平交道，幾秒過後列車經過，及時化解危機。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年2月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）基隆一名80歲老婦日前拖著菜籃車穿越平交道，走到一半遮斷器突然降下，員警見狀立刻上前攙扶，協助老婦通過平交道，幾秒過後列車經過，及時化解危機。

警方今天表示，鐵路警察局台北分局七堵所長謝永明1月30日上午近9時在基隆市成功路平交道執勤，當時警鈴響起且警示燈閃爍，遮斷器已緩緩放下，眼看第1151次(基隆-新竹)區間列車即將接近。

一名80歲曾姓老婦在平交道內拖著菜籃車，謝永明見狀立刻從遮斷器外跑到曾婦身旁，快速將她帶離現場，幾秒過後，列車安全通過，幸虧員警及時伸出援手，避免憾事發生。

曾婦向警方表示，過年快到了，兒子和媳婦因忙於工作，沒空陪她去辦年貨，只好自己推著菜籃車穿越平交道前往採購年菜。

無獨有偶，警員黃兆平7日上午9時許在同樣地點執勤時發生類似情形，當時遮斷器已放下，一名82歲黃姓老婦疑似受到驚嚇佇足不前，黃兆平立刻上前攙扶，將黃婦帶離平交道。（編輯：張銘坤）1080211