阿里山觀星季14日報名 目睹星星彷彿從高山蹦出

（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義林區管理處於228連假將在阿里山森林遊樂區舉辦兩梯次「開春觀星季」天文生態營，14日開放報名，遊客可夜觀滿天星斗，還能目睹星星彷彿從玉山山脈「蹦」出來的感動。

嘉義林區管理處今天表示，初春時節，高山因氣溫低，水氣下降後，夜晚天空變得清澈，為觀星好時節。春季可看到璀璨的星座，以及大家耳熟能詳的北斗七星。北斗七星形狀有如勺子一般，非常容易辨識。

嘉義林管處辦理「開春觀星季」天文生態營，14日上午9時起開放報名，民眾可上網站（https://goo.gl/8iVNmb）報名。2月28、3月1日梯次限額20人；3月1、2日梯次限額25人。

嘉義林管處指出，活動行程第一天在阿里山生態教育館認識阿里山自然生態與體驗天文主題活動，隨後前往巨木群棧道，聆聽千年巨木群的由來。夜間則搭乘電動遊園車至小笠原山平台，體驗360度無遮蔽的星野，目睹星星從玉山山脈「蹦」出來的感動。

第二天體驗祝山小火車、觀賞日出，更能觀測有趣的太陽黑子，還可漫步在水山線的鐵道上，造訪步道最深處的水山巨木秘境。（編輯：陳俊碩）1080211