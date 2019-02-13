苗栗寄養童有新家 4歲軒軒赴丹麥展新生

苗栗家扶中心4歲寄養童軒軒（化名）（右1）即將出養歐洲，13日與來自丹麥的收養爸媽相見歡，自幼照顧他的台灣寄養父母（右2起）將心中不捨化為滿滿祝福，希望軒軒開啟新生、平安快樂成長。（苗栗家扶中心提供）中央社記者管瑞平傳真 108年2月13日

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗家扶中心4歲寄養童軒軒（化名）即將出養歐洲，今天與來自丹麥的收養爸媽相見歡，自幼照顧他的台灣寄養父母萬般不捨化作祝福，盼軒軒在溫暖新家開啟新生、快樂成長。

苗栗家扶中心指出，軒軒身世坎坷，出生不久母親即離家，親屬也無力撫養，4個月大時安置到寄養家庭，由於親生父母均非台灣人，黝黑膚色與捲翹頭髮的可愛模樣，也讓他有了「歐巴馬」的暱稱，這次成功媒合出養國外，是今年開春首例，也是民國94年以來，順利出養國外的第44名寄養兒童。

台灣寄養爸爸魏大江和寄養媽媽陳秀貴，成為軒軒幼年階段「愛的避風港」，盡心照顧近4年，今天帶著他至苗栗家扶中心與來自丹麥的收養父母相見歡，也把心中不捨，化為滿滿祝福，陳秀貴還特別送上廟宇祈求的平安符，希望保佑軒軒能在地球另一端開啟新生、平安快樂成長。

面對離別，軒軒一度抱著寄養媽媽哭，一旁家扶中心人員也不免感傷紅了眼眶；苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，軒軒是丹麥夫婦倆收養的第2位台灣孩子，自確定收養後，去年10月便帶著「哥哥」來到台灣和軒軒見面，這段時間也經常透過視訊互動，同時用心整理相簿，讓軒軒提早熟悉未來即將生活的環境及人事物，一家人預計先在台灣待幾天再回丹麥，是相當用心的收養父母。

苗栗家扶中心指出，苗栗縣107年間共有79名兒童接受寄養安置，其中6歲以下佔49.1%，這些幼年孩子不會為自己發聲表達需求，若長期生長在疏忽、充斥言語與行為暴力的家庭，對孩子的身心發展相當不利。

苗栗家扶中心表示，寄養家庭階段性的協助服務，對孩子的依附關係建立、需求滿足與學習刺激都有相當大幫助，期盼有更多家庭願意「打開家門，讓愛住進來」加入寄養家庭行列。（編輯：卞金峰）1080213