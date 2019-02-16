十八羅漢山解說站啟用 六龜觀光現曙光

（中央社記者程啟峰高雄16日電）國立屏東科技大學社區林業中心結合官方及民間社團打造「十八羅漢山自然保護區解說服務站」今天啟用，提供假日生態解說，也讓遊客前往保護區更方便，六龜觀光產業重現曙光。

十八羅漢山為六龜區門戶，險惡地形加上周邊山區豐富多元物種，民國81年被設立為自然保護區後管制森嚴；莫拉克風災重創六龜觀光後，在地居民希望能結合保護區一起重振旅遊產業。

屏科大社區林業中心受屏東林管處委託，一年多來進行十八羅漢山自然保護區的環境保護暨解說服務人員培力任務，在屏東林管處、茂林國家風景區管理處、六龜區公所及高雄市寶來人文協會、高雄市荖濃溪環境藝術促進會等單位協力下，成立台灣第一個社區參與經營的自然保護區。

在林務局副局長廖一光、交通部茂林國家風景區管理處長簡慶發、屏科大森林系教授陳美惠及六龜在地人士等見證下，十八羅漢山自然保護區解說服務站上午在十八羅漢山服務區啟用，提供假日臨櫃辦理專業生態解說申請，讓更多遊客能便利前往保護區，體驗珍貴自然資源；現場並啟用十八羅漢山特色物種蝙蝠設計的郵筒，相當吸睛。

陳美惠說，在地解說員來自在地各行各業菁英，年齡從30到70歲都有，他們不僅解說十八羅漢山天然地質地理、保護區生物、蝙蝠等生態之美，也肩負定期環境巡護監測工作，多次阻擋盜採、盜獵不法。

她認為，解說服務站的成立將會是進出六龜觀光的入口平台，透過屏科大團隊與政府單位及在地社團共同努力，結合保育、觀光、文創、新形態農業及網路行銷，翻轉森林生態旅遊產值，將成為六龜觀光新亮點。（編輯：吳佳穎）1080216