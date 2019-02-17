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開小吃店重食材 楊萬金愛食材種食材

最新更新：2019/02/17 12:01
楊萬金過去在樹林市區開小吃店，常用平溪老家田間培養的椴木香菇及綠竹筍入菜，頗受饕客們喜愛，而他最後專心投身種植，盼讓更多人能享受最好的食材。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真　108年2月17日
楊萬金過去在樹林市區開小吃店，常用平溪老家田間培養的椴木香菇及綠竹筍入菜，頗受饕客們喜愛，而他最後專心投身種植，盼讓更多人能享受最好的食材。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真　108年2月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）楊萬金過去在樹林市區開小吃店，把位於平溪老家的田間培養椴木香菇及綠竹筍當成秘藏食材用於料理，頗受到饕客們喜愛，而他最後專心投身種植，盼讓更多人能享受最好的食材。

楊萬金過去開小吃店，對於食材也很講究，就常用平溪老家田間培養椴木香菇及綠竹筍入菜，他表示，由於平溪濕氣較重的氣候特性，適合椴木香菇露天栽培，種植的椴木香菇特別鮮甜。

他表示，椴木香菇只要放入少許薑絲及米酒提味並川燙就非常好吃，是他以前開小吃店時饕客們的必點料理，山林間有許多山羌也愛吃，常常會跑來椴木區搶食這些露天美味食材，因此，椴木香菇生產的數量有限。

楊萬金表示，他以老家所種植椴木香菇及綠竹筍當成秘藏食材用於料理，但後來因媽媽年紀大，且通勤距離遠，他才決定回鄉就近照顧，並重拾小時候老家種植香菇的本業。

他在平溪經營十分安心農園，種植椴木香菇、綠竹筍、蔬菜及放養土雞，他還鑽研新的種植技術及方法，將天然椴木植入菇菌培養，再移置田間山林遮避區域栽培外。

另外，楊萬金也以不施用農藥與化肥的方式種植綠竹筍及蔬菜，並放養土雞、撿拾土雞蛋，以傳統農家的方式生產最天然的食材。

楊萬金表示，他土雞採放養的方式飼養，平時只要天氣好，他就會把土雞放出雞舍讓牠們「運動」，並且飼料中不加抗生素，而是用平溪珠蔥的種苗-紅蔥頭來摻加，來預防土雞們生病感冒，雖然產出的土雞蛋大小不一，但絕對天然好吃。

如今，他所種植的椴木香菇、綠竹筍及蔬菜也將申請有機驗證，每週也在248農學市集擺攤販售，女兒去年也回鄉幫忙農事，楊萬金希望未來能與女兒一同成為有機農業新生力軍。

農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，提供包括租地、驗證費用、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，由農會彙整申請，減輕農友負擔。另外也舉辦農夫市集，協助小農地產地銷，提供民眾當季新鮮在地蔬果。（編輯：方沛清）1080217

楊萬金過去在樹林市區開小吃店，如今在平溪經營農園，種植椴木香菇、綠竹筍等，他還鑽研新的種植技術及方法，將天然椴木植入菇菌培養，再移置田間山林遮蔽區域栽培。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真　108年2月17日
楊萬金過去在樹林市區開小吃店，如今在平溪經營農園，種植椴木香菇、綠竹筍等，他還鑽研新的種植技術及方法，將天然椴木植入菇菌培養，再移置田間山林遮蔽區域栽培。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真　108年2月17日
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