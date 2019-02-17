職訓師謝淑娟投身農業闖出一片天

層出不窮的食安問題，讓原本是專業職訓師的謝淑娟踏入全然陌生的有機農業領域，希望為環境保護盡點心力，她承接勞委會開辦的有機農業推廣專案，結合農業及職訓逐漸開創出一片天。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 108年2月17日

（中央社記者王鴻國新北17日電）原本是專業職訓師的謝淑娟，承接勞委會開辦的有機農業推廣專案，希望為環境保護盡點心力，這個決定也讓她從此踏入全然陌生的有機農業領域，結合農業及職訓逐漸開創出一片天。

謝淑娟表示，看到台灣環境逐漸改變，從以往很容易就能在水溝中看到魚蝦，到現在因為化學農藥的殘留讓魚蝦消失了，層出不窮的食安問題也讓人們的健康亮紅燈了。

早在民國90年就幫助農訓協會規劃社區大學課程，因而認識許多農業專家，這段機緣也成為她日後尋找請益對象的來源。民國96年承辦有機農業推廣專案，除了希望透過專案為環境保護盡點心力，也嘗試輔導中年失業者轉職從事新農的產業。

為了進一步推廣有機農業教育，謝淑娟105年規劃友善市民農園，承租農場傳播有機農業教育理念，透過民眾親身體驗讓民眾了解有機農業。

她表示，做農業是一個理念，但台灣的農業環境是明知農藥不是好東西，但又不能杜絕，也使得有農藥殘留等問題，也衍生出共生、有機、無毒、友善及自然等許多不同的農法，而她從96年開始推廣有機農業後，決定從理論轉到實作領域，從100年開始找土地，找了2年才如願租到土地。

謝淑娟堅定協助中年人轉職農業的道路，由於不是每個人都有自己的地，於是她在農業局與樹林農會的協助下，於102年承租到1公頃土地成立康維菩提有機農場，除了自己種，也提供給從有機農業教育中結業的農友承租。

她表示，農業實作後才體會到靠天吃飯的意義，去年風調雨順，造成高麗菜價滑落，但前幾年有颱風侵襲，又把她的網室吹垮，導致農場的洛神花、玉米及絲瓜等農產欠收，重拉網室，一分半的農田就約需新台幣8到10萬元，但她說「遇到了天災還是要樂天因應」。

她說，可能是體質不同，她拿鋤頭耕田及用手拔草，常遇到植物上有毛刺及毛蟲、火蟻等昆蟲，尤其是被火蟻咬到真的很痛。

因此，她常戴手套下田，但卻仍因過敏起疹到成了富貴手，但仍坦然面對並堅持下去，只是因有機農業常可能發生病蟲害，雖然可用生物防治等方式改善，但若災情太嚴重時也只好忍痛放棄，讓農作物「自然淘汰」。

她表示，做有機農業是不可能賺大錢，因為慣型農業才能把產量做出來，近年，農場出產的青椒、四季豆等農產陸續通過有機驗證，農場的經營也逐漸提升。這都讓她驕傲及有成就感。

如今，謝淑娟正著手推動休閒農業，希望藉由休閒農場來提供觀光休閒及DIY、導覽等服務，也可藉由門票收入增加收益。她表示，希望邀請更多專業師資到農場教學，期盼更多人到農場認識更多農作物的同時，也能體會友善土地的意義。（編輯：方沛清）1080217