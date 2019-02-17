花蓮光復鄉鼬獾闖民宅 檢驗狂犬病呈陽性反應

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮光復鄉大安村長徐振雄上月在住處捕獲一隻鼬獾，經送檢狂犬病呈陽性；花蓮縣動植物防疫所呼籲民眾不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、飼養犬貓要施打狂犬病疫苗。

徐振雄說，農曆年前有鼬獾闖入屋內，就在他女兒的腳邊磨蹭，他看到大聲喊叫嚇阻，並將牠驅趕到屋外。他怕鼬獾到處亂竄會傷到村民，當時動員左右鄰居合力捕捉，將牠放入捕鼠器鐵籠內，隨後由光復消防分隊留置，上月底由防疫所帶回，檢驗是否有狂犬病陽性反應。

化驗結果近日出爐，這隻鼬獾狂犬病呈陽性反應。根據農委會動植物防疫檢疫局資料，今年1月接獲通報74例動物狂犬病監測檢驗結果，其中6例鼬獾為陽性，分別位於花蓮縣光復鄉3例、花蓮縣壽豐鄉、南投縣鹿谷鄉及屏東縣恆春鎮各1例，總計案例發生地區為9縣市84鄉鎮。

花蓮縣動植物防疫所動物防疫股長林國棟受訪說，民國102年鼬獾狂犬病例台東達高峰，數據顯示這5年間逐漸北移，加上民眾主動通報積極，花蓮案例也增加；不過花蓮辦理犬貓狂犬病疫苗免費預防注射率達7成，民眾無須過於恐慌。

他再次呼籲民眾遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播；違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

若不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。（編輯：陳俊碩）1080217