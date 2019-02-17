中市國小轉學生遭霸凌 盧秀燕：市府積極追查

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市有國小轉學生遭校園霸凌，台中市長盧秀燕今天表示，家長把孩子送到學校讀書，學校要負起責任，校園暴力、霸凌絕不允許，這起個案市府會積極追查。

台中市有國小轉學生遭到校園霸凌，台中市長盧秀燕今天出席東勢新丁粄節開幕活動後，接受媒體訪問，她做了上述表示。

盧秀燕指出，她對這起事件非常重視，小學生打小學生，學校到底辦的什麼樣的教育，校園暴力、霸凌事件都是不允許，希望教育工作者可以更重視這樣的事情。

盧秀燕表示，這位轉學來的小朋友，之前就有被抓傷、被霸凌的情形，為什麼學校仍然未採取有效的防範措施，市府對這起個案會積極追查、了解。

她強調，家長將孩子送到學校讀書，學校要積極負起責任，讓學校變成一個安全的場所，讓每一位孩子都能保障在校園裡快樂學習。

台中市教育局表示，王姓學生轉學到台中市後，107學年度第1學期曾遭竊取悠遊卡，臉部遭抓傷，學校依規定通報教育局並調查相關細節，對行為人及王姓學生進行個案輔導。

教育局指出，王姓學生107學年度第2學期開學日，仍遭疑似肢體霸凌事件。教育局已與該校進行全面檢討，檢視學校霸凌防治及輔導機制是否完備，避免再有類似狀況發生。（編輯：陳俊碩）1080217