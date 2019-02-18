中市國小轉學生遭霸凌 盧秀燕視察要學校改善

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市長盧秀燕今天到國小轉學生遭校園霸凌的學校視察，要求校方針對事件提出改善方案，掌握確切發生原因逐一改進，落實校園安全。

台中市有國小轉學生遭到校園霸凌，除遭竊取悠遊卡，還有肢體霸凌等情事，盧秀燕今天率領教育局長楊振昇、副局長劉火欽等人到校視察。

盧秀燕表示，校方對此案的因應作為，與外界期盼有認知上的落差，必須重新完整檢討，「反霸凌絕非口號」，她要求學校啟動霸凌防制及輔導機制，導正學生的不適當行為舉止，並撫平受傷學生的心靈。

她說，校方必須著重品德教育與校園安全，才能去除家長擔憂，共同恢復友善的校園環境。

楊振昇指出，「每位孩子都是我們的孩子」，此案又是從外縣市轉至台中市，更應多加照顧關懷。日前教育局已邀集相關人員進行全面檢討。

台中市教育局表示，學校對於校園安全事件敏感度不足，因應作為較消極，也沒有以同理心處理，必須檢討改進，會督導學校確實改善；會針對行為人、被行為人及相關學生進行個別或團體諮商；將派督學持續督導改進。（編輯：翁翠萍）1080218