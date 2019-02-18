高市醫材專業培訓課程 助業者創新升級

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市政府經發局結合產官學研單位舉辦「2019年醫療器材查驗登記培訓系列課程」，規劃6天10堂課程今天開課，透過專業課程協助廠商進行產業轉型，促進南台灣醫材產業發展。

這項免費課程主要為協助南部地區醫療器材產業廠商提升競爭力、創新升級，以及輔導新創企業投入醫療器材領域。課程除介紹醫療產業發展趨勢，並規劃體外診斷醫療器材法規、3D列印議題解說、醫療器材單一稽核計畫等實務課程，更透過實際案例分享，探討法規及實務間的差距。

經發局副局長王宏榮致詞表示，隨高齡化社會來臨、民眾對醫療品質要求提升，以及國際間新興市場興起，生技醫材產業是台灣及高雄未來重點發展的產業。鑒於醫療器材是屬於跨領域的產業，市府將致力於建立醫材領域輔導諮詢管道，期藉由整合各界的能量，拉近醫療器材查驗登記與上市的距離，進而提升開發新創醫療器材的意願，以完善整個醫療生態系發展。

王宏榮也提到因AI、大數據、體感時代的到來，既有醫材產業正往智慧醫療、健康照護方向發展，因此市府將持續透過各項計畫，為高雄醫療器材產業注入新科技，加速產業轉型升級。

高雄市政府自2017年起已辦理2期醫材培訓課程，總參與人次超過1800人，學員反應熱烈，課後透過問卷調查了解廠商實際需求，期待能協助業者因應產業潮流與醫材法規更新而隨時調整產品。(編輯:孫承武)1080218