新港奉天宮元宵遶境 日本參訪團吟唱慶祝歌

嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境19日起駕，來自日本岐阜縣飛驒市的參訪團，在廟前吟唱「若松樣」慶祝歌。中央社記者黃國芳攝 108年2月19日

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天由縣長翁章梁、董事長何達煌扶轎起駕，來自日本岐阜縣飛驒市的參訪團，在廟前吟唱「若松樣」慶祝歌，代表祭典文化中隆重的祝禱。

新港奉天宮元宵遶境今天由翁章梁、立委陳明文、嘉義縣議會議長張明達、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同點燃起馬炮、上香唸疏文後，將媽祖迎請入轎，隨後鑾轎出廟遶境，在陣頭及各宮廟眾神明引領下，走過新港宮前等庄頭的大街小巷，場面熱鬧。

日本飛驒市副市長湯之下明宏等12人參訪團，遠從日本到新港參與新港奉天宮媽祖元宵遶境，並在媽祖起駕前吟唱「若松樣」慶祝歌。

新港奉天宮指出，「若松樣」是聯合國教科文組織登錄的非物質文化遺產，為飛驒市「古川祭」起太鼓時吟唱，代表祭典文化中至高隆重的祝禱。

新港奉天宮媽祖元宵遶境除了日本參訪團外，還有來自台灣各地的宮廟，包括台北松山慈祐宮、新竹聖安宮、桃園慈護宮、台中萬春宮、西螺福興宮等，加上新港在地宮廟、陣頭，相當熱鬧。

何達煌指出，新港奉天宮媽祖正尊平日都供奉在廟裡，只有特殊場合才會迎請出廟遶境。元宵遶境已是新港地區最重要的宗教慶典之一，新港鄉民代表會於2013年決議通過元宵節為地方文化日。（編輯：黃世雅）1080219

嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境19日起駕，在陣頭及各宮廟眾神明引領下，走過新港宮前等庄頭的大街小巷，場面熱鬧。中央社記者黃國芳攝 108年2月19日