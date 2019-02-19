煮湯圓慰勞競選總部工作人員 郭國文推台南芝麻

民進黨台南市立委補選參選人郭國文19日元宵節這天，親自下廚煮了應景的芝麻湯圓，慰勞競選總部工作人員，同時也推薦台南西港、安定、善化出產的芝麻。（郭國文提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年2月19日

（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨台南市立委補選參選人郭國文今天親自煮芝麻湯圓慰勞競選總部的工作人員，同時推薦台南西港、安定、善化的農產芝麻，希望大家支持在地的好味道。

郭國文表示，芝麻湯圓是民眾在元宵節喜愛的應景食品；西港、安定、善化出產的芝麻品質好，不只是湯圓的好餡料，也是麻油、芝麻糖等副產品的好材料。

他說，在先前假油事件風波後，高品質在地胡麻油瞬間成為搶手的精品，營養含量也很好，現在已成為絕佳伴手禮。

郭國文指出，吃完湯圓象徵過年真正結束，收心工作的時刻到了；也希望大家一起支持在地的好芝麻，好味道。（編輯：陳俊碩）1080219