白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

（中央社記者郝雪卿台中20日電）曾叱吒國內主持界的藝人白嘉莉將為台中市行銷代言，台中市長盧秀燕今天受訪表示，白嘉莉不但沒有酬勞，還準備特別的禮物要送台中市，消息傳出後，全民都很期待。

對於白嘉莉將於近日前來台中市代言，盧秀燕上午出席大甲區及外埔區的活動時受訪表示，白嘉莉是天王巨星，能請來為台中代言非常不容易。

盧秀燕指出，白嘉莉是超級大牌巨星，遠嫁到印尼，老公是印尼前幾大首富之一，這幾年已經息影，能專程到台中市代言、行銷很不容易。

對於白嘉莉為何會到台中代言，盧秀燕表示，白嘉莉透過朋友表達很開心她能擔任台中市長，同時詢問有什麼要服務的，於是她藉機請求白嘉莉專門回台中代言行銷，不但沒有酬勞，白嘉莉還準備特別的禮物要送台中，消息傳出後，全民都很期待。

盧秀燕指出，台中市的城市品牌有能見度，前陣子邀請藝人janet宣傳婚紗業，現在邀請白嘉莉代言，效益一定很大。白嘉莉夫家家族龐大，而且白嘉莉長期以來在世界各國以家族勢力穿針引線，讓台中市各項產品外銷到東南亞各國更加有利。

盧秀燕說，白嘉莉的行程正在籌備中，她將請白嘉莉吃晚飯以謝謝無償的代言及旋風式來台，也將請白嘉莉參觀花博，一系列代言活動都在安排中。（編輯：翁翠萍）1080220