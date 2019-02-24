台北燈節大雨中閉幕 3月公布2020地點

（中央社記者梁珮綺台北24日電）為期9天的台北燈節今天在滂沱大雨中閉幕，台北市觀傳局長劉奕霆表示，超過400萬人次參與；至於明年台北燈節舉辦地點，12行政區都有提案爭取，3月將公布。

2019台北燈節展期從2月16日至24日，為期9天，最後一天則是天公不作美，從下午的踩街嘉年華遊行開始至晚上閉幕式，雨勢不斷，陰雨綿綿更轉為滂沱大雨，現場民眾紛紛撐起雨傘，西門町成為一片「傘海」。

劉奕霆致詞時表示，今年燈節展區從台北車站旁的行旅廣場經北門，沿中華路一段到西門主展演區，面積增加20%，燈區也從去年的25個增加至38個，而截至今晚，9天燈節參與人數超過400萬人次。

他在台上謝謝觀傳局所有人員的努力，並感謝前局長陳思宇。

副市長鄧家基致詞時表示，台北燈節沒有民眾參與，不可能熱鬧，而西門町商圈連續3年舉辦燈節，也讓大家重新體驗西區文化與風采，重新翻轉西區，他說，期待明年台北燈節在新的場所舉辦。

劉奕霆在閉幕式結束後告訴中央社記者，之前召開選址會議時，12行政區代表皆提案爭取，預計3月公布2020台北燈節舉辦地點，換言之，明年的台北燈節不一定在西門町舉辦。（編輯：李亨山）1080224