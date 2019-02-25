白嘉莉代言台中 行銷城市也做公益

（中央社記者蘇木春台中25日電）為台中市擔任城市代言人的藝人白嘉莉今天到台中市政府與台中市長盧秀燕會面，行銷城市也做公益；白嘉莉說，回家鄉感覺很溫暖，她應拋磚引玉為國家做點事。

白嘉莉贈送自己的繪畫給盧秀燕，中市府也回贈漆器盤紀念品，也送上台中枇杷、茂谷柑等，邀白嘉莉協助行銷；白嘉莉下午將前往社會福利單位關懷長輩，明天規劃參觀台中世界花卉博覽會。

盧秀燕受訪表示，很高興邀白嘉莉回故鄉城市行銷。很多人不知白嘉莉是定居印尼的台中人，常全球各地跑，有語言能力與視野，是國民外交官。

白嘉莉也力挺台中公益活動，盧秀燕說，接洽過程白嘉莉一再強調能否做點愛心工作，下午安排到社福機構服務，義賣白嘉莉贈送的畫作，收入作為社福使用。

白嘉莉說，這些年長期住海外，心一直想家鄉，卻近鄉情怯，從上飛機、下飛機，昨天晚上也睡不好，但心裡真的很溫暖，回娘家、回家的感覺真好。

被詢及對高雄市長韓國瑜出訪為地方政府拚經濟的看法，盧秀燕表示，出訪相當辛苦，但一定要走出去才能為城市拚經濟，希望中央政府多協助支持，台灣絕不能畫地自限或自我封鎖。

她說，不論是哪國或對岸，只要釋出友善邀請，「我們都會積極回應、把握機會」。她目前剛上任兩個月，會繼續規劃、積極推動城市外交與行銷。（編輯：李明宗）1080225