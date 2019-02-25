受暖冬影響 澎湖野生海菜銳減價格上揚

（中央社澎湖縣25日電）澎湖海域沿岸潮間帶野生的海菜，目前正值產季，今年疑受暖冬影響，產量大減，造成價格上漲，每斤售價介於100至140元之間，約貴了20元。

澎湖海域在冬天有所謂的三金產業，包括「黑金」紫菜、「白金」土魠魚和「綠金」海菜，其中紫菜與土魠魚季都近尾聲，但海菜部份，則可能受暖冬影響，今年的生長情況未如預期，產量銳減。

馬公一名阿嬤表示，往年農曆春節過後，是「撈取」海菜的旺季，在工作之餘，都配合海水漲退潮之際，前往潮間帶海域「撈取」海菜，一天兩趟下來，手腳快一點可用網撈個上百斤，反觀今年的海菜又小又少，能「撈取」1、20斤就不錯了。

由於今年海菜的產量少，價格比往年高，目前市價每斤約在100至140元不等，對民眾在漁閒之時，下海「撈取」些海菜，不無小補。

澎湖縣農漁局表示，海菜屬於淺海岩礁的藻類植物，生長季介於每年東北季風吹起的冬天至隔年春季，只有短短的1至2個月，天候愈冷低溫，海菜生長的品質愈佳，加上海菜含有大量維生素、海藻膠和膠質，營養價值高，深獲消費者喜愛，今年可能受暖冬影響，沿岸潮間帶的海菜比往年少又小，但品質還好。

澎湖海域沿岸的潮間帶海菜，年產量約200噸左右，除了少部份加工成特產和在市場販售外，大部份都是洗淨曬乾後，外銷至日本，是澎湖冬季中另一項特有產業。（編輯：陳俊碩）1080225