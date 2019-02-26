雲林縣營養午餐加值 8500萬元台塑買單

雲林縣國中小學營養午餐食材費25日起每人每餐多補助新台幣7.1元，一年約需8500萬元經費，台塑企業總裁王文淵（左）26日與學童共進午餐時，允諾由台塑企業補助。左2為雲林縣長張麗善。（斗六市公所提供）中央社記者江俊亮傳真 108年2月26日

（中央社記者江俊亮雲林縣26日電）雲林縣國中小學營養午餐食材費，自25日起每人每餐多補助新台幣7.1元，一年約需經費8500萬元，台塑企業總裁王文淵今天與學童共進午餐時，允諾由台塑企業補助這筆經費。

雲林縣營養午餐食材費原本為23.8元，縣長張麗善上任後，提出「營養升級，健康加值 」政策，將食材費提升到30.9元的全國平均值，每年約需經費8500萬元，縣府原本準備動用第二預備金支應。

王文淵今天與張麗等人到斗六市鎮東國小與學童共進午餐時表示，台塑企業支持縣府營養午餐食材費提升至全國平均金額以上的政策，這筆經費將由台塑企業補助；雲林縣若有其他需求，台塑企業也會盡全力協助。

張麗善指出，這項政策將嘉惠全縣186所公立國中小學、近5萬5000名學生與教職員工，而且優先採用雲林在地食材，除了照顧在地農民外，又能提升食材的新鮮度。（編輯：翁翠萍）1080226