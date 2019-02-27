遭疑公帑介入選舉 中市府：尊重柯呈枋參政權

（中央社記者郝雪卿台中27日電）民進黨台中市黨部執行長翁誌偉今天表示，國民黨彰化縣立委補選參選人柯呈枋已被證實是中市府參事，質疑市長盧秀燕拿公帑介入彰化縣選舉。中市府則說，尊重柯呈枋參政權。

翁誌偉表示，中國國民黨在1月10日徵召柯呈枋參選彰化縣立委補選，台中市政府也證實柯呈枋於1月21日轉任台中市政府參事一職，質疑台中市長盧秀燕拿著台中市民公帑介入彰化縣選舉，請盧秀燕先好好照顧台中市民，別為自身的政治利益而犧牲台中市民。

翁誌偉強調，柯呈枋自稱果斷辭官參選，表示決心欲博取選民認同，卻又轉任台中市政府參事，不知是何心態。盧秀燕明知柯呈枋將投入選舉，卻聘來擔任參事高官、放任請假坐領高薪，如此利用台中市政府公器，他質疑有拿台中市公帑介入彰化縣選舉之嫌。盧秀燕也應向台中市民交代，有何必要聘柯呈枋擔任參事。

台中市政府新聞局長吳皇昇回應表示，新市府團隊是在107年12月25日上任當天向勞動部行文，商調時任勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長的柯呈枋到市府擔任參事；108年1月2日勞動部回函同意，108年1月3日市府發出派令並生效。

吳皇昇指出，柯呈枋是1月10日經國民黨公布為彰化縣立委補選民調勝出者，確定獲得提名。由於憲法保障人民參政權，公務人員只要符合選罷法規定，當然可以登記為公職候選人，柯呈枋行使公民權益，請假亦符合規定，市府尊重柯呈枋為民服務、發聲的決心。

至於商調柯呈枋出任參事一職，吳皇昇說，柯呈枋曾任法務部科長、彰化縣政府計畫處長、勞工處長、彰化縣副縣長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長等職務，資歷豐富，市府盼借重其於勞工事務方面的專長，提供市政建言參考。（編輯：翁翠萍）1080227