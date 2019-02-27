嘉義市二二八追思 黃敏惠盼記取歷史教訓

二二八事件72週年前夕，嘉義市27日在二二八紀念碑前舉行追思活動，市長黃敏惠（前右起）、監察院長張博雅、嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森出席，並在紀念碑前獻花致意。中央社記者黃國芳攝 108年2月27日

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）二二八事件72週年前夕，嘉義市今天在二二八紀念碑前舉行追思會。市長黃敏惠希望大家記取歷史教訓，不再重蹈覆轍，放下心中仇恨，用愛和公義打造和平的未來。

嘉義市今天舉辦二二八追思紀念系列活動，除了在二二八紀念碑前舉辦「愛、公義、和平」紀念追思會外，並在二二八紀念館舉行「嘉義地區檔案史料展」，呈現相關歷史珍貴檔案。

黃敏惠、監察院長張博雅、前嘉義市長涂醒哲與嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森及受難者家屬出席參加，表達對受難者的追思及緬懷之意。

黃敏惠表示，在二二八事件72週年前夕，以無限哀思與感念的心情，在二二八紀念碑前感念民主先賢先烈為公義、為愛護台灣這塊土地不畏強權，追求民主壯烈犧牲的精神。

黃敏惠說，藉由這個莊嚴肅穆的追思活動撫慰受難家屬心靈，希望大家記取歷史教訓，不再重蹈覆轍，放下心中仇恨，用愛和公義打造和平的未來。

追思會中，由天主教嘉義教區趙永吉神父共同為二二八受難者與家屬祈禱，並安排愛樂合唱團演唱追思歌謠，緬懷昔日為台灣犧牲的先輩、撫慰受難家屬心情。

黃敏惠、張博雅與二二八受難家屬等人陸續於二二八紀念碑前，以鮮花向每位受難者表達真誠敬意。

江榮森表示，社會公義要實現，轉型正義就要落實，受難者家屬要求政府正視落實轉型正義課題；「嘉義地區檔案史料展」展期至3月24日，內容有二二八事件紀念基金會去年12月公布第一批「二二八事件可能受難者名單」、嘉義市警察局記載的二二八事件嘉義市民眾傷亡調查表等。（編輯：黃世雅）1080227

嘉義市27日在二二八紀念碑前舉行「愛．公義．和平」二二八事件追思會，市長黃敏惠（左3）、監察院長張博雅（左2）與嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森（左）一起在紀念碑前獻花致意。中央社記者黃國芳攝 108年2月27日

二二八事件72週年前夕，嘉義市27日除舉辦追思會外，也在二二八紀念館舉行檔案史料展，呈現相關歷史珍貴檔案，市長黃敏惠（中）、監察院長張博雅（右）與嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森（左）參觀。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月27日