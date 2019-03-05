21區長異動 高市府：新市府新氣象

高雄市政府5日公布21名區長人事異動，民政局長曹桓榮（圖）表示，人事調動是配合新市府新氣象的願景，希望讓市政大步向前，讓人才適才適所。中央社記者王淑芬攝 108年3月5日

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高市府今天公布21名區長人事異動，市長韓國瑜說是「例行性，該調就要調」，民政局長曹桓榮表示，是配合新市府新氣象的願景，讓市政大步向前，人事派令今天起生效。

韓國瑜上任兩個多月，市府今天發布人事異動，總共有21名區長及6名戶政事務所主任異動，有民政局副局長及區長調任參議，也有參議調任民政局副局長，大幅度的人事調整受到關注。

異動的區長中受關注的是「三山」中的鳳山、旗山區長調動，還有部分區長調任區公所主任秘書等，形同「降調」。高雄市共有38個區。

區長降調為主秘，曹桓榮在市政會議後受訪，他澄清不是降調，職等一樣，市府要借重這些區長在行政區及工業區調和等經驗。

曹桓榮表示，人事調動考量新市府新氣象的願景，配合市長大步向前的施政方向，讓人才適才適所，不分顏色全力以赴為市民服務並定位為解決問題的團隊出發，期待在新人事各就各位後，同心打拚，落實市長「打造高雄、全台首富」的目標。（編輯：陳俊碩）1080305