櫻王綻放約5成 阿里山森林遊樂區淨山

阿里山花季將於9日起展開，林務局阿里山工作站前的「櫻王」綻放約5成，預告阿里山花季即將展開的消息。（阿里山工作站解說員蕭明學提供）中央社記者江俊亮傳真 108年3月6日

（中央社記者江俊亮嘉義縣6日電）阿里山花季將自3月9日至4月10日展開，目前森林遊樂區內的「櫻王」綻放約5成，嘉義林管處今天在阿里山舉辦淨山活動，希望打造清雅環境，迎接賞櫻遊客。

嘉義林管理處長張岱今天表示，阿里山花季每年3月登場，最吸睛的首推日據時代引進的吉野櫻，潔白似雪的花海，每年都吸引數以萬計遊客上山賞花。

張岱指出，阿里山是台灣率先大規模栽植日本櫻花的地方，最老植株是1903年引進栽植，其中阿里山工作站前的一棵「櫻王」，是在1918年從日本吉野縣移植而來，幾乎每年都最早開花。

他說，今年氣候偏暖，預估吉野櫻的花期將較往年提前一週左右，阿里山工作站前的「櫻王」今天花苞約綻放5成，預告花季即將展開的消息。

為了迎接阿里山花季的來臨，嘉義林管處今天在阿里山舉辦「愛青山，迎花季淨山活動暨森林防火宣導活動」活動，由林管處員工與商店、旅社、機關學校及國家森林志工一起淨山。

張岱表示，林管處在阿里山花季前夕淨山，打造清雅環境，也希望遊客「惜花連盆」，拍照時請不要倚靠櫻花樹、不要攀折樹枝、不要亂丟垃圾及節約用水，共同維護阿里山清淨自然風貌。

由於阿里山海拔高達2200多公尺，日夜溫差大，入夜後氣溫有可能降到攝氏10度以下，張岱提醒有意上山賞花的遊客，務必攜帶禦寒衣物、事先安排好食宿及交通，多搭乘大眾運輸工具，並請注意旅遊安全及防範森林火災。（編輯：黃世雅）1080306