400萬人口在望 新北：可望4月底提前達標

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市朝向400萬人口大都會邁進，只差2000人就可突破。民政局長柯慶忠今天表示，新北市生活機能提升，讓原本預計今年6月達標的400萬人口，可望4月底提前達標。

民政局今天表示，新北市總人口數於2月22日已超過399萬8000人，今天下午由民政局長柯慶忠主持第12波滿千抽獎活動，送出機票、平板電腦及折疊腳踏車等獎項。

柯慶忠抽獎後表示，新北市土地面積約台北市的8倍大，有山海、都會區，加上近年改善交通、招商引資，提升生活機能，讓原本預計今年6月達標的400萬人口，預估提前至4月底可達標。

民政局統計表示，今年1月至今，新北市人口增加超過2300人，人口成長較多的是林口區及淡水區，各增加逾600人，汐止區人口也增加逾300人。

民政局說，汐止區已經突破20萬人，沿新台五路發展的「汐止大經貿園區」，不僅進駐大型購物中心，還與台北市內湖、南港高科技產業聚落相鄰，形成購物、休閒及科技等完善機能的產業軸帶，吸引大量就業人口進駐，未來發展可期。

新北市即將突破400萬人口大關，是台灣最多人口的都會區。市長侯友宜日前受訪表示，原有的台北捷運「三環三線」必須要規劃擴充至「三環六線」，更重要的是整體交通網絡要與台北、桃園介接，打造交通便利的共同生活圈。

侯友宜感謝許多民眾搬到新北市居住，去年一整年，多了4000人加入市民行列。他說，「面對即將400萬人口的大都會，交通絕對是一個最重要的課題。」他強調，要積極推動讓大台北生活圈的交通、通勤、通學非常便利。

侯友宜說，在治安上要用科技與情資整合代替警力，讓科技執法能更快速，以大數據的分析掌握所有的犯罪情資，讓新北市民更安全、安心。

侯友宜鼓勵年輕人到新北市居住，因為新北市的房價大概是台北市的一半，更重要的是，市政府不斷在捷運站周遭做大幅度的都更蓋社會住宅，以包租代管及租金補貼，滿足年輕人的需要，讓年輕人能夠住得起。

市府表示，距離400萬人口愈來愈近，抽獎好禮也愈精采，後續還有房車及淡海新市鎮套房等大獎。新北市各戶政事務所提供快速入籍服務，包括專屬櫃台受理遷入，及專線預約辦理遷入設籍。（編輯：李錫璋）1080306