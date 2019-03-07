台南沙崙綠能科技示範場域 預計12月進駐

工業技術研究院設置在台南市歸仁區的沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域，7日舉行上梁儀式，經濟部能源局局長林全能（左6）、台南市長黃偉哲（左7）等人出席。（工研院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年3月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）工業技術研究院設置在台南市歸仁區的沙崙智慧綠能科學城綠能科技示範場域，4棟主建築物主體結構完工，今天由經濟部能源局長林全能等人主持上梁儀式，預計今年12月進駐。

上梁儀式由林全能擔任主祭，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、工研院院長劉文雄等人一同祈福。

林全能表示，綠能科技示範場域今天上梁，代表工程進度順利，外界很快就可以看到台灣首座綠能科技示範場域的全貌。

他說，沙崙智慧綠能科學城是經濟部配合「5+2產業創新計畫」中綠能科技最重要的項目之一；結合半徑45公里內30座產業科學工業園區，形成一處串連中央、地方、國營事業法人與學校的創新研發聚落。創造下一代新興綠能產業技術，是名符其實的台灣綠色矽谷，期許能立足台灣，走向國際。

黃偉哲致詞時表示，台南市推動產業發展有兩大引擎，其中的沙崙智慧綠能科學城更是關鍵，將為台南產業帶來升級轉型契機。未來必須提供良好的環境供廠商進駐，預期可帶動綠能產業、自駕車及其零組件、量測、導航及控制設備製造業等發展。

工研院綠能所所長胡耀祖表示，綠能科技示範場域已規劃3大試量產線。包括與台塑公司合作打造的新一代染料敏化試量產線；與茂迪合作的高效率矽異質接面太陽能電池，兩大產線將於今年進駐。與嘉隆實業協力開發的全智動化外轉子永磁無刷馬達模組產線，預估於2020年進駐。（編輯：方沛清）1080307