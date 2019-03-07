黑函波及松山高中籃球隊 教育局指爆料者沒搞懂

（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市教育局遭黑函攻擊，指北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州關說教育局給錢，教育局長曾燦金表示本來就有補助學校改善運動設施，寫黑函的人可能對整體流程不熟。

有媒體接獲黑函，內文提及北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州「一通電話就讓教育局奉上100萬」，讓松山高中有錢更新運動設備，並指謝俊州還在把照片放上臉書炫耀。

教育局長曾燦金表示，本來就有補助學校改善運動設施設備，「108年度充實體育發展設施設備申請計畫」編列購置單價超過1萬，且耐用年限2年以上的設備，以100萬為限。今年教育局預算編列3365萬，共77校提出申請、75校獲補助，有2校是因為是工程，不是運動設施設備，所以沒有。

而松山高中本來就有提「（可調式）籃球架更新工程」，一共要更新4個籃球架，都照既定程序，且例如民族國中、中正高中也分別獲約85萬及70萬的補助，曾燦金指寫黑函的人可能不太熟整個流程。

謝俊州則表示，他身為松山高中籃球隊校友，是姪子陳情說學校器材太破舊，他才透過局長秘書請教育局關心，照片也顯示設備多處生鏽、脫膠，籃球框破了還要用膠水黏起來，一切都公正公開。

謝俊州拿出曾燦金訪視松山高中籃球隊的流程表，與會人員除了教育局還有校方代表、家長會及籃球隊師生，活動內容則是巡視訓練場地及介紹籃球隊生活環境作息，「如果真的是關說乾脆打個電話就好了，哪有可能讓這麼多人見證」。

松山高中在HBL男子組史上奪得6座冠軍，曾於97至99學年度締造三連霸，105和106學年度二連霸。（編輯：張銘坤）1080307