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華山大草原分屍案遭監院糾正 北市府：尊重

最新更新：2019/03/07 20:18

（中央社記者劉建邦台北7日電）「華山大草原」去年發生分屍案，監察院今天提出調查報告，認定華山大草原在場地管理上確實有諸多重大違失，糾正台北市政府。北市府都市更新處表示，尊重監院調查結果。

市民大道2段以南與北平東路以北的「華山大草原」去年發生分屍案。監察院通過由監委劉德勳所提調查報告，認定華山大草原於場地管理上確實有諸多重大違失，糾正北市府。

對此，台北市都市更新處主任秘書謝明同受訪時表示，目前尚未收到糾正文，但尊重監察院調查結果，而案發後，市府針對「華山大草原」發生命案的相關檢討、懲處早已立即進行，相關作為比監察院早，像是案件發生後，北市府就立刻處理場地等作為。

謝明同說，監察院調查結果是依據北市府提供資料，他重申，發生「華山大草原」命案後，有立即進行後續處置，內部都有持續檢討。

至於調查報告提到北市府事後懲處都發局及更新處等相關人員，主要是以「造成社會觀感不佳」為由，並未檢討各項權責違失情節，造成社會對北市府觀感不佳，應切實檢討改進。

對此，謝明同表示，發生「華山大草原」命案後，都更處有實際檢討，至於是社會觀感不佳還是場地責任管理，這只是各單位意見陳述，對都更處而言，最後就是有進行懲處相關人員。（編輯：張銘坤）1080307

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