中央挹注經費 台中梧棲漁港轉型國際觀光港

立法院副院長蔡其昌（後排中）6日邀集農委會、台中市政府等單位，會勘台中梧棲漁港發展計劃執行進度，蔡其昌表示，中央將投入新台幣10億元經費，讓梧棲漁港轉型智慧化國際觀光漁港。（立法院副院長蔡其昌服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 108年5月6日

（中央社記者蘇木春台中6日電）立法院副院長蔡其昌今天邀集農委會、台中市政府等單位，會勘台中梧棲漁港發展計劃執行進度，梧棲漁港將藉中央經費挹注、改善設施與景觀，轉型成為國際觀光漁港。

梧棲漁港整體發展計劃分休閒產業區、漁事作業區、行政管理區、綠地等四區，休閒產業區與漁事作業區民國107年已完成。今年度重點為泊地及航道疏浚、拍賣場遷建、濱海藝術廣場改善、製冰冷凍廠、小船停泊區遷移及上架場修護等案，總經費約新台幣10億元。

參與會勘梧棲漁港整體發展計劃執行進度的各單位人士，包括農委會漁業署副署長王正芳、台中市政府海岸資源漁業發展所所長吳建成、市議員楊典忠、台中區漁會總幹事趙朝森。

蔡其昌致詞說，中央將投入10億元經費配合台中港2.0計劃，未來將轉型智慧化國際觀光漁港，不僅可吃海鮮、賞美景，結合鄰近高美濕地知名觀光景點，與三井Outlet購物中心、海洋生態館營運、台電兒童電力博物館及離岸風電產業發展等，打造海線觀光新廊帶，帶動周邊景點串聯讓海線起飛。

王正芳表示，未來梧棲漁港港區除提供傳統漁船使用，維繫台灣海洋漁業外，也提供娛樂漁船載客從事海上觀光及魚貨直銷中心、海鮮美食與購物等觀光遊憩活動，並改善設施與整體景觀，朝國際化漁港努力。

王正芳說，梧棲漁港在傳統漁業上定位為台灣中部漁業基地，扮演區域中心漁港角色，另在發展港區休閒遊憩上，藉改善設施與整體景觀，提升漁港觀光休閒附加價值，讓梧棲漁港成為國際觀光漁港。（編輯：翁翠萍）1080506