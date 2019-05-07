屏北交通路網啟動 23條路線未來直達高鐵

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）繼屏東、潮州新建客運轉運站興建後，主導屏東北區交通樞紐的水門客運轉運站今天動土，預計民國109年6月完工啟用，屏東縣長潘孟安表示，未來23條路線甚至可直達左營高鐵。

潘孟安在動土典禮中表示，縣內的客運交通路網過去因沒有垂直整合，造成城鄉間連繫不易且運載量不高，縣府自103年起辦理「屏東縣公共運輸系統整合規畫案」，建置轉運截點，陸續規畫屏東、潮州、枋寮、水門、東港、恆春等6處客運轉運站，建構完整的公路運輸路網服務。

潘孟安強調，水門轉運站匯集台24線及屏185縣道等交通要道，往北可到三地門鄉與霧台鄉，往南通往瑪家、泰武、萬巒、潮州、里港和高樹等鄉，是進入原鄉地區重要門戶，未來轉運站23條路線甚至可直接到左營高鐵站，提供跨境跨域的便捷路網。

交通旅遊處表示，新的水門客運轉運站主體工程，由縣府向交通部爭取補助新台幣4076萬元，加上自籌1000多萬，總工程經費超過5000萬元，擁有8席月台，第2期停車場工程共規畫100多格停車位，近日內將接續推動施工，預計明年6月水門轉運站將正式啟用。

縣府表示，目前規畫的6處轉運站，屏東轉運站已經啟動，潮州轉運站也即將於近期內啟用，未來民眾和遊客將享受更優質的交通服務。（編輯：黃世雅）1080507