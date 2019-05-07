更多編輯台推薦新聞：
嘉中林晉毅錄取哈佛大學 創近百年校史紀錄
生活

嘉中林晉毅錄取哈佛大學 創近百年校史紀錄

【六四專題】他們的30年

【六四專題】他們的30年

Met Gala盛大登場 女神卡卡換裝秀演繹敢曝美學
娛樂

Met Gala盛大登場 女神卡卡換裝秀演繹敢曝美學

改造美國安局駭客工具 中國間諜攻擊占上風
國際

改造美國安局駭客工具 中國間諜攻擊占上風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

質詢全中運快閃 韓國瑜答非所問議員傻眼

最新更新：2019/05/07 21:25

（中央社記者王淑芬高雄7日電）民進黨市議員李柏毅今天在質詢高雄市長韓國瑜4月全中運為何在運動員還沒進場時就致詞，韓國瑜答非所問「端午節龍舟比賽有28位局處長要划龍舟」，讓李柏毅當場傻眼。

高雄市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員李柏毅、高閔琳輪番批評，不滿韓國瑜4月20日在高雄為地主的全國中等學校運動會開幕式，包括致詞、媒體受訪只花5分鐘就快閃離開。

李柏毅質詢韓國瑜當天有何重要行程，質疑是和媒體大亨吃飯或會見國民黨主席。他說，韓國瑜應取捨行程，不應在運動員未進場前就對著空氣致詞、走人，對運動員不尊重，也非地主待客之道，並批評韓漠視運動、欠運動員一個道歉。

高閔琳接力質詢指出，高雄因為重視體育成立運動發展局，卻碰到不重視體育的市長，在選手未進場前就快閃，也無視於現場還有副總統陳建仁和教育部長等人，她批評「韓對著沒有運動員的全中運致詞就像觀光局讓春吶樂團對著空無一名觀眾作表演」，促韓國瑜要向運動員和市民道歉。

韓國瑜答詢時說明很重視運動也希望發展運動休閒產業，只要有時間就會出席活動，他還說「端午節28名首長都要參加划龍舟」。不過，韓國瑜答非所問令李柏毅當場傻眼，直說「扯太遠了」。（編輯：黃世雅）1080507

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報