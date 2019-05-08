嘉大百年校慶 高鐵嘉義站快閃表演揭開序幕

嘉義大學8日在高鐵嘉義站進行快閃表演，由師生以素描、小提琴及國樂演奏等藝文接力方式，分享嘉大百年校慶喜悅。中央社記者黃國芳攝 108年5月8日

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義大學今年適逢100週年校慶，今天特別在高鐵嘉義站進行快閃表演，為校慶活動揭開序幕。現場由師生以素描、小提琴與國樂演奏等藝文接力方式，將百歲週年喜悅分享給旅客。

嘉大在高鐵嘉義站快閃活動，首先由嘉大視覺藝術學系學生在大廳以素描、水彩等創作方式，重現早期嘉義農林學校與嘉義師範學校百年風華；同時，悠揚的小提琴聲從大廳角落響起，由嘉大音樂系師生陸續加入演奏曲目「我願意」及「生日快樂」。

另外，在活潑歡樂的樂聲中，蘭潭國樂團、嘉大附小國樂團小朋友也加入演奏，並接續演奏「高山青」、「派對動物」等溫馨、歡樂曲目，站內南來北往旅客，也感染到嘉大百年校慶喜悅，紛紛駐足欣賞，並利用手機拍照或錄影留念。

嘉義大學校長艾群表示，高鐵站的快閃表演，希望能將校慶喜悅分享給每一位旅客，且活動選在母親節前夕，現場特別由師生發送康乃馨給旅客，傳遞愛與幸福，並祝福普天下的媽媽們母親節快樂。（編輯：黃世雅）1080508