小學氣到老師住院 操偶師玩出掌中乾坤

三昧堂創意木偶團隊操偶師王文志（圖），小時候非常調皮，熱衷於掌中乾坤的他，如今不僅在大學授課，也曾多次出國宣揚布袋戲。（三昧堂提供）中央社記者江俊亮傳真 108年5月9日

（中央社記者江俊亮嘉義市9日電）三昧堂創意木偶團隊操偶師王文志，小時候非常調皮，曾氣到老師生病住院，但師長並未放棄他。熱衷於掌中乾坤的王文志，如今不僅在大學授課，也曾多次出國宣揚布袋戲。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻表示，王文志是雲林縣四湖鄉鹿場國小校友，今年適逢鹿場國小60週年校慶，母校邀請王文志於5月11日校慶日返校分享，並邀請三昧堂到校舉辦戲偶特展與操偶教學體驗。

嚴仁鴻指出，王文志是三昧堂操偶師，但他小時候並不乖，甚至有老師視他為「惡魔級」人物，調皮搗蛋的他，曾氣到老師生病住院，但老師們從未放棄過他，甚至欣賞他從小展露的操偶天賦。

王文志的父親是雲林四湖「雲龍閣掌中劇團」創辦人王進貴，戲台下長大的王文志，在幼稚園時期就會協助布袋戲演出，但小學時因為太調皮了，父親經常出入校園處理事端。

不過，師長們並未放棄他，在師長們的循循善誘下，王文志發揮他的操偶天賦，長大後加入三昧堂團隊，成為當家操偶師，還負責戲偶造型、兵器製做，同時兼作導演、影片剪輯和司機。

去年，三昧堂以土法煉鋼方式拍攝一部70分鐘的布袋戲電影，由王文志擔任導演，但缺經費購置專業攝影機，因此就用數位相機開拍，軌道車以四輪推車代替，道具用布條、保麗龍、紙箱做成；燈光不夠時，就由團員用手機打燈光。

王文志表示，在克難的環境下，團隊完成「三昧創世錄」布袋戲電影，讓他很有成就感。其實，團隊原本只想拍一支十幾分鐘的微電影或MV，沒想到愈拍愈起勁，最後成為一部熱血電影，也說明藝術的無限可能。

王文志除了單人操偶以外，還有活靈活現的雙人操偶等創新演出，頗受觀眾歡迎。他稟承父親王進貴的訓示：「有些傳統的東西一定要有」，像「排仙戲」是每個劇團演出前敬告天地神明的儀式，絕對不能少。

由於「排仙戲」的出場神仙都有其象徵意義，因此三昧堂從善如流，每次演出前都會演出改良版的「排仙戲」─「天官賜福」，王文志則是主要操偶師之一。（編輯：黃世雅）1080509