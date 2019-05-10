無名氏善款配老花鏡 新北長輩不再視茫茫

為照顧長輩眼睛健康，新北市政府結合無名氏捐贈的善款推出「新北敬老眼鏡專案」；市長侯友宜（右3）10日下午陪同多名年滿65歲的模範母親體驗配鏡服務。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年5月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市府利用無名氏所捐贈的善款，規劃免費送長者老花眼鏡政策。今天邀幾位年滿65歲的母親一同驗光配鏡，並致贈康乃馨花束表示感恩。

新北市驗光師（生）公會執行長黃群宸今天表示，一副新台幣100元的老花眼鏡在大賣場、網路甚至菜市場隨處可見並不陌生，許多長輩因節省反而有眼睛健康隱憂。

黃群宸表示，老花視力模糊的原因相當多，檢查還包含散光、雙眼協調性、視機能與眼睛健康。若未經驗光員或眼科醫師檢查，自己選老花眼鏡配戴，可能造成老花惡化，或不知眼睛有其他病變。

為照顧長輩眼睛健康，新北市政府結合無名氏捐贈的善款推出「新北敬老眼鏡專案」；市長侯友宜今天下午陪同幾位年滿65歲的模範母親體驗配鏡服務，並致贈康乃馨花束。

市府社會局說，結合無名氏捐贈的善款，從民國106年起免費為長輩驗光配鏡，受惠長輩將近12萬人。

侯友宜提醒子女，除送媽媽禮物或吃大餐慶祝母親節，別忘了關心媽媽和爸爸的視力健康，送媽媽一副合適的老花眼鏡，也是另一種孝心表現，也藉機可詳細檢查視力，保障眼睛健康。

社會局表示，目前加入「新北敬老眼鏡行」有275家，只要設籍新北市年滿65歲（含）以上的長輩，都可至貼有「新北敬老眼鏡行」標誌的眼鏡行驗光配鏡，除出示身分證、健保卡或敬老悠遊卡，可接受配鏡服務。（編輯：張銘坤）1080510