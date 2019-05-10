更多編輯台推薦新聞：
專題／貿易戰再升溫 美中經濟纏鬥重點一次看
國際

專題／貿易戰再升溫 美中經濟纏鬥重點一次看

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

復仇者聯盟4擊沉鐵達尼 卡麥隆向漫威與凱文費吉致敬
娛樂

復仇者聯盟4擊沉鐵達尼 卡麥隆向漫威與凱文費吉致敬

想儘早領到退稅 3種人今天得完成申報
產經

想儘早領到退稅 3種人今天得完成申報

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

無名氏善款配老花鏡 新北長輩不再視茫茫

最新更新：2019/05/10 18:26
為照顧長輩眼睛健康，新北市政府結合無名氏捐贈的善款推出「新北敬老眼鏡專案」；市長侯友宜（右3）10日下午陪同多名年滿65歲的模範母親體驗配鏡服務。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月10日
為照顧長輩眼睛健康，新北市政府結合無名氏捐贈的善款推出「新北敬老眼鏡專案」；市長侯友宜（右3）10日下午陪同多名年滿65歲的模範母親體驗配鏡服務。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年5月10日

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市府利用無名氏所捐贈的善款，規劃免費送長者老花眼鏡政策。今天邀幾位年滿65歲的母親一同驗光配鏡，並致贈康乃馨花束表示感恩。

新北市驗光師（生）公會執行長黃群宸今天表示，一副新台幣100元的老花眼鏡在大賣場、網路甚至菜市場隨處可見並不陌生，許多長輩因節省反而有眼睛健康隱憂。

黃群宸表示，老花視力模糊的原因相當多，檢查還包含散光、雙眼協調性、視機能與眼睛健康。若未經驗光員或眼科醫師檢查，自己選老花眼鏡配戴，可能造成老花惡化，或不知眼睛有其他病變。

為照顧長輩眼睛健康，新北市政府結合無名氏捐贈的善款推出「新北敬老眼鏡專案」；市長侯友宜今天下午陪同幾位年滿65歲的模範母親體驗配鏡服務，並致贈康乃馨花束。

市府社會局說，結合無名氏捐贈的善款，從民國106年起免費為長輩驗光配鏡，受惠長輩將近12萬人。

侯友宜提醒子女，除送媽媽禮物或吃大餐慶祝母親節，別忘了關心媽媽和爸爸的視力健康，送媽媽一副合適的老花眼鏡，也是另一種孝心表現，也藉機可詳細檢查視力，保障眼睛健康。

社會局表示，目前加入「新北敬老眼鏡行」有275家，只要設籍新北市年滿65歲（含）以上的長輩，都可至貼有「新北敬老眼鏡行」標誌的眼鏡行驗光配鏡，除出示身分證、健保卡或敬老悠遊卡，可接受配鏡服務。（編輯：張銘坤）1080510

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報